Magic Leap ci riprova: un nuovo visore di Realtà Aumentata nel 2022. Sarà solo per le imprese (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le speranze disattese del primo visore Magic Leap One che aveva condotto quasi alla vendita della società, Magic Leap riparte da 500 milioni di finanziamenti che serviranno a immettere sul mercato il Magic Leap 2, un altro visore AR che forse ha imparato dagli errori commessi dal primo.... Leggi su dday (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le speranze disattese del primoOne che aveva condotto quasi alla vendita della società,riparte da 500 milioni di finanziamenti che serviranno a immettere sul mercato il2, un altroAR che forse ha imparato dagli errori commessi dal primo....

Advertising

Digital_Day : Magic Leap riparte da 500 milioni di finanziamenti che serviranno a immettere sul mercato il Magic Leap 2, un altro… - HDblog : HTC e Magic Leap, ecco i prossimi prodotti VR/AR in arrivo - vr_italia_org : Prime Immagini per Magic Leap 2... - puntotweet : Magic Leap 2 sarà un visore per l’enterprise -

Ultime Notizie dalla rete : Magic Leap HTC e Magic Leap, ecco i prossimi prodotti VR/AR in arrivo Nelle scorse ore sono emerse novità interessanti su due nomi molto conosciuti nel mondo della realtà virtuale e aumentata: HTC e Magic Leap . Nel primo caso abbiamo una serie di indiscrezioni sul suo prossimo visore VR, che dovrebbe chiamarsi Flow e che sarà presentato tra due giorni, e sulla piattaforma software Viveport Verse,...

Magic Leap 2 sarà un visore mixed reality per l'enterprise Dopo aver spostato il proprio focus dal territorio dell'intrattenimento a quello della produttività, Magic Leap ha annunciato di non voler gettare la spugna, fissando entro il 2021 il debutto di un secondo visore per la mixed reality . Oggi un'ennesima conferma, giunta direttamente dalle pagine del ...

Magic Leap 2 sarà un visore per l'enterprise Punto Informatico Magic Leap ci riprova: un nuovo visore di Realtà Aumentata nel 2022. Sarà solo per le imprese Dopo le speranze disattese del primo visore Magic Leap One che aveva condotto quasi alla vendita della società, Magic Leap riparte da 500 milioni di finanziamenti che serviranno a immettere sul mercat ...

HTC e Magic Leap, ecco i prossimi prodotti VR/AR in arrivo La società taiwanese dovrebbe presentare dopodomani un erede spirituale di Oculus Quest Go, mentre la startup americana sta per produrre il suo visore AR di seconda generazione.

Nelle scorse ore sono emerse novità interessanti su due nomi molto conosciuti nel mondo della realtà virtuale e aumentata: HTC e. Nel primo caso abbiamo una serie di indiscrezioni sul suo prossimo visore VR, che dovrebbe chiamarsi Flow e che sarà presentato tra due giorni, e sulla piattaforma software Viveport Verse,...Dopo aver spostato il proprio focus dal territorio dell'intrattenimento a quello della produttività,ha annunciato di non voler gettare la spugna, fissando entro il 2021 il debutto di un secondo visore per la mixed reality . Oggi un'ennesima conferma, giunta direttamente dalle pagine del ...Dopo le speranze disattese del primo visore Magic Leap One che aveva condotto quasi alla vendita della società, Magic Leap riparte da 500 milioni di finanziamenti che serviranno a immettere sul mercat ...La società taiwanese dovrebbe presentare dopodomani un erede spirituale di Oculus Quest Go, mentre la startup americana sta per produrre il suo visore AR di seconda generazione.