Mafia | legali Donà delle Rose | ' pronti a dimostrare estraneità nostro assistito'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - I difensori di Francescodalle, si dichiarano "l'del loroalle ipotesi formulate dalla Procura di Palermo, oggetto di indagine". "La famiglia si chiude nel più stretto riserbo confidando nell'operato della magistratura", fanno sapere gli avvocati Vincenzo Lo Re, Marcello Consiglio e Raffaele Bonsignore. L'imprenditoreè coinvolto nell'indagine, molto complessa, coordinata dai magistrati della Dda di Palermo che ha portato oggi a all'esecuzione di perquisizioni in due filiali della UniCredit di Palermo e alla notifica di otto avvisi di garanzia. L'indagine è condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo e coordinata dall'aggiunto Paolo Guido ...

... che, se, sono solamente furbe, ma non tutelano l'ambiente". Così - ha proseguito il ... ha spesso sviato le indagini, indirizzandole nella ricerca di fenomeni mafiosi arcaici laddove lae ...... entrambi i pentiti cosentini hanno riferito di un summit diconvocato dopo l'assassinio di ... mentre le parti civili sono assistite daiMariarosa Bugliari, Angela D'Elia e Francesco Tomeo.Palermo, 12 ott. I difensori di Francesco Donà dalle Rose, si dichiarano "pronti a dimostrare l'estraneità del loro assistito alle ipotesi formulate dalla Procu ...Ci sono anche un carabiniere e un pasticcere tra gli imputati che per anni avrebbero ricevuto denaro e regali per pilotare, ritardare o rivelare particolari di indagini sul clan mafioso ...