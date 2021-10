Macron lancia piano "Francia 2030" da 30 mld: "Saremo leader dell'idrogeno verde" (Di martedì 12 ottobre 2021) Un piano da 30 miliardi di euro affinché la Francia “torni ad essere una grande nazione dell’innovazione” industriale: è l’annuncio fatto oggi dal presidente, Emmanuel Macron, che a sei mesi dalle elezioni presidenziali ha presentato per circa due ore, dinanzi a circa 200 esponenti del mondo industriale francese riunito all’Eliseo, il suo piano Francia 2030. “Comprendere meglio, vivere meglio, produrre meglio” è la sintesi del progetto Macroniano. “Dobbiamo aumentare la capacità dell’economia francese di crescere attraverso l’innovazione”, in particolare per continuare a “finanziare il nostro modello sociale”, ha dichiarato il presidente dopo la proiezione di un filmato che ripercorre le tappe ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Unda 30 miliardi di euro affinché la“torni ad essere una grande nazione’innovazione” industriale: è l’annuncio fatto oggi dal presidente, Emmanuel, che a sei mesi dalle elezioni presidenziali ha presentato per circa due ore, dinanzi a circa 200 esponenti del mondo industriale francese riunito all’Eliseo, il suo. “Comprendere meglio, vivere meglio, produrre meglio” è la sintesi del progettoiano. “Dobbiamo aumentare la capacità’economia francese di crescere attraverso l’innovazione”, in particolare per continuare a “finanziare il nostro moo sociale”, ha dichiarato il presidente dopo la proiezione di un filmato che ripercorre le tappe ...

