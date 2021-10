Macron, Francia leader idrogeno verde nel 2030 (Di martedì 12 ottobre 2021) La Francia intende costruire "due gigafactory" per diventare "leader dell'idrogeno verde" nel 2030, il che permetterà la "decarbonizzazione dell'industria": è quanto annunciato dal presidente francese,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Laintende costruire "due gigafactory" per diventare "dell'" nel, il che permetterà la "decarbonizzazione dell'industria": è quanto annunciato dal presidente francese,...

Advertising

SkyTG24 : Francia, esibisce il green pass di Macron per entrare in ospedale e viene arrestato - Adnkronos : Francia, mostra il #GreenPass di Macron per entrare in ospedale: arrestato. - HuffPostItalia : Macron lancia piano 'Francia 2030' da 30 mld: 'Saremo leader dell'idrogeno verde' - massimosab : RT @FerrariIside: ????Francia,Parigi?? 'Macròn il tuo pass non lovogliamo!' #FranceNoPass ?????? - SoniaLaVera : RT @FerrariIside: ????Francia,Parigi?? 'Macròn il tuo pass non lovogliamo!' #FranceNoPass ?????? -