Ma quali fascisti? Ecco chi sono la metà degli arrestati a Milano | il vergognoso silenzio della sinistra | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Toh, si scopre che aladei 57 denunciati dalla questura per gli scontri e i disordini nel giorno dei cortei contro il Green pass non avevano nulla a che fare con la destra. Già, si tratta di anarchici . La notizia è stata rilanciata per prima dalla AdnKronos e dunque confermata dal questore del capoluogo meneghino. Insomma, nessun tipo di "fascismo", bensì a creare scompiglio è stata la galassia antagonista. Nel dettaglio,48 le persone chiamate a rispondere di interruzione di servizio pubblico e violenza privata. Sei persone rispondono dei medesimi reati, aisi aggiunge l'istigazione a disobbedire alle leggi e quello di manifestazione non autorizzata. E ancora, altre tre persone denunciate rispondono di questi quattro reati, aisi aggiunge quello di oltraggio a ...