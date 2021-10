Lutto per Morgan e i Bluvertigo: è morto il fotografo della band. Il messaggio d’addio del cantautore (Di martedì 12 ottobre 2021) Lutto per Morgan e i Bluvertigo: è morto Max Quinque, lo storico fotografo delle copertine dei dischi della band. Il messaggio di addio è arrivato attraverso il profilo Instagram del cantante, che ha rivolto un pensiero speciale al suo collaboratore: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me“. Lutto per Morgan e i Bluvertigo: è morto il fotografo della band Un grave Lutto ha investito Morgan e la sua famiglia musicale dei Bluvertigo: è morto Max Quinque, lo storico fotografo delle copertine dei dischi della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021)pere i: èMax Quinque, lo storicodelle copertine dei dischi. Ildi addio è arrivato attraverso il profilo Instagram del cantante, che ha rivolto un pensiero speciale al suo collaboratore: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me“.pere i: èilUn graveha investitoe la sua famiglia musicale dei: èMax Quinque, lo storicodelle copertine dei dischi...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per Franco Angelotti Tutta l'atletica italiana si stringe intorno a Franco Angelotti, colpito da un gravissimo lutto: nella scorsa notte è scomparsa la cara moglie Lucia. Allo storico dirigente lombardo, appassionato presidente della Bracco Atletica e già consigliere federale, il presidente della FIDAL Stefano ...

Chiavazza in lutto per la morte di Salvatore Panetta, aveva 58 anni Un grave lutto ha gettato nel dolore il rione di Chiavazza. A soli 58 anni è mancato all'affetto dei suoi cari Salvatore Panetta: per oltre 10 anni ha guidato, da dietro il bancone, il Circolo Virtus con ...

