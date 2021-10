Lutto a Napoli, morto di covid ‘Mr Anthony’: la calcolatrice umana di Italia’s Got Talent (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto nel mondo di “Italia’s Got Talent” per la morte di ‘Mr Anthony’, ricordato dal pubblico del programma come la “calcolatrice umana”. L’uomo, al secolo Antonio Valenti, è venuto a mancare a Napoli dopo aver preso una settimana fa il Coronavirus. Il virus è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. A darne la notizia è stata la pagina fan di Mr Anthony su Facebook, che ha raccolto anche il cordoglio generale per la scomparsa di Valenti. L’uomo abitava in Piazza Dante, dove è ricordato con affetto, soprattutto da Giuseppe Graziani, gestore dell’omonimo bistrot, che ha così dichiarato: “Un gigante buono, un po’ simbolo del ristorante che tra conteggi veloci, un fischio, un sorriso per tutti, è diventato per i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonel mondo di “Got” per la morte di ‘Mr, ricordato dal pubblico del programma come la “”. L’uomo, al secolo Antonio Valenti, è venuto a mancare adopo aver preso una settimana fa il Coronavirus. Il virus è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. A darne la notizia è stata la pagina fan di Mr Anthony su Facebook, che ha raccolto anche il cordoglio generale per la scomparsa di Valenti. L’uomo abitava in Piazza Dante, dove è ricordato con affetto, soprattutto da Giuseppe Graziani, gestore dell’omonimo bistrot, che ha così dichiarato: “Un gigante buono, un po’ simbolo del ristorante che tra conteggi veloci, un fischio, un sorriso per tutti, è diventato per i ...

