Lutto a Italia’s Got Talent, vittima del Covid. Le sue abilità avevano stregato giudici e pubblico (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovo Lutto ad ‘Italia’s Got Talent’, a pochi giorni dalla morte di un ballerino di 15 anni. Nei giorni scorsi a morire è stato il ballerino Mattia Montenesi e questo è stato il messaggio di addio di ‘Italia’s Got Talent’: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”. Mattia Montenesi è stato salutato per l’ultima volta con grande affetto anche dall’associazione di promozione sociale, ‘Spiz’. Insieme agli Straduri Killa aveva conquistato la seconda posizione, sfiorando quindi la vittoria. In quella edizione a trionfare era stato Simone Al Ani, un bravissimo manipolatore. Sono state rivelate anche le cause che hanno portato alla morte ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovoad ‘Got’, a pochi giorni dalla morte di un ballerino di 15 anni. Nei giorni scorsi a morire è stato il ballerino Mattia Montenesi e questo è stato il messaggio di addio di ‘Got’: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”. Mattia Montenesi è stato salutato per l’ultima volta con grande affetto anche dall’associazione di promozione sociale, ‘Spiz’. Insieme agli Straduri Killa aveva conquistato la seconda posizione, sfiorando quindi la vittoria. In quella edizione a trionfare era stato Simone Al Ani, un bravissimo manipolatore. Sono state rivelate anche le cause che hanno portato alla morte ...

Advertising

infoitcultura : Italia’s Got Talent in lutto: scomparso l’ex concorrente. Aveva solo 15 anni - infoitcultura : Lutto a Italia's Got Talent, muore a 15 anni il ballerino Mattia Montenesi. La madre: 'Era convinto di farcela' - CasilinaNews : Lutto ad Italia's Got Talent: è morto #MattiaMontenesi, conosciuto da tutti come 'Bboy Scatto'… - CorriereCitta : Lutto a Italia’s Got Talent: morto Mattia Montenesi, ‘Bboy Scatto’ aveva solo 15 anni - bisagnino : Gravissimo lutto a Mediaset: una malattia incurabile ha portato via il baby ballerino di Italia’s got talent -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Italia’s Lutto nel mondo della moda, è morto Italo Ferretti, aveva 78 anni Caffeina Magazine