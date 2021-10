L’ultimo riconoscimento di Jacobs | “Eccellenza Italiana” per il NY Times

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Incetta di premi per il campione i Desenzano Marcell, da ormai mesi è sulla cresta dell’onda. Le sue due medaglie olimpiche a Tokyo 2020, nei 100 metri e nella staffetta 4×100, hanno garantito all’italiano fama e riconoscibilità., al momento concentrato solo su allenamenti e preparazione (tornerà in gara nel 2022) ha così raccolto un altro. Lamont Marcell, a mixed-race Italian athlete, stunned the sports world by winning gold in the men’s 100 meters at the Tokyo Olympics. His victory broadened the country’s view of what Italian excellence can look like.https://t.co/ugEEWvlFNG — The New York(@ny) October 11, 2021 Il New York, il quotidiano forse più famoso al mondo ha deciso di dedicargli una prima pagina e lo ha ...