Lukaku: “Sono tornato al Chelsea al momento giusto” (Di martedì 12 ottobre 2021) Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo l’esperienza fatta quando aveva 18 anni, che non andò molto bene. “È stato doloroso e utile, ma direi più utile perché mi ha dato la mentalità e la mentalità di cui avevo bisogno per diventare il giocatore che Sono oggi“, ha detto il belga al sito ufficiale dei Blues. “La squadra è stata molto brava, ma nessuno vedeva il lavoro extra che facevano dopo gli allenamenti. A 18 anni, ho visto in prima persona ogni giorno quanto i giocatori hanno lavorato. In quel momento ho capito che era quello che dovevo fare per diventare questo tipo di giocatore. Mi Sono detto “quando non gioco, questo è quello che farò” e praticamente è diventato uno stile di vita“. “Sapevo che sarei migliorato come giocatore, quindi era solo questione di tempo”, spiega sul suo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Romelualdopo l’esperienza fatta quando aveva 18 anni, che non andò molto bene. “È stato doloroso e utile, ma direi più utile perché mi ha dato la mentalità e la mentalità di cui avevo bisogno per diventare il giocatore cheoggi“, ha detto il belga al sito ufficiale dei Blues. “La squadra è stata molto brava, ma nessuno vedeva il lavoro extra che facevano dopo gli allenamenti. A 18 anni, ho visto in prima persona ogni giorno quanto i giocatori hanno lavorato. In quelho capito che era quello che dovevo fare per diventare questo tipo di giocatore. Midetto “quando non gioco, questo è quello che farò” e praticamente è diventato uno stile di vita“. “Sapevo che sarei migliorato come giocatore, quindi era solo questione di tempo”, spiega sul suo ...

Advertising

glooit : Lukaku si gode il Chelsea: “L’Italia mi ha migliorato, oggi sono nel club giusto al momento giusto” leggi su Gloo… - ClaudioR__ : @MarcoYera le cose sono 2 : o su lukaku hanno montato un teatrino per non farsi mandare a fuoco la sede oppure se v… - FTuidder : @CalcioArg Mi sono rotto il cazzo di vedere la società spendere vagonate di mln per assecondare l'allenatore su gio… - Smgii1908 : @ILSERAFO Sono più solo di Lukaku marcato da Romagnoli, scusami - tony62550278 : RT @DVACMILAN: Queste sono le macumbe della mamma di Lukaku che sono comparabili a quelle di Guttmann con il Benfica. -