Luigi Di Maio è stato eletto all'unanimità presidente del Comitato di Garanzia (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre Mario Draghi e il governo sono concentrati sul Green pass obbligatorio e forse l'arrivo di un nuovo Dpcm, Luigi Di Maio è stato eletto presidente del Comitato di Garanzia del M5s. La notizia arriva nella tarda serata di ieri annunciata dallo stesso Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio è il presidente del Comitato di Garanzia Il comunicato del Movimento 5 stelle svela che "Oggi si è tenuta la seduta di insediamento del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle" e che "all'ordine del giorno c'era l'elezione del presidente del Comitato". Durante la seduta, "I tre membri presenti hanno eletto ...

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio G20 Afghanistan, presiede Draghi. Sul tavolo terrorismo, aiuti umanitari e diritti Di Maio: 'Fare in modo che lo Stato non collassi' leggi anche Afghanistan, talebani: "Priorità stabilizzare il Paese, non i diritti" Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto intanto di ...

G20 del Commercio, l'Italia a lavoro per un'intesa su riforma Wto Nelle sale del Gran Hotel Riviera di Sorrento dalle 9.30 di oggi inizia il G20 del Commercio: tema centrale della riunione ministeriale presieduta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la riforma dell'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) e il rilancio del multilateralismo, sullo sfondo della crisi pandemica. Temi, entrambi, che vedono schieramenti apertamente ...

M5S: Di Maio all'unanimità presidente organo di garanzia Agenzia ANSA G20 straordinario sull'Afghanistan, 'dai talebani promesse tradite' I talebani hanno tradito le "promesse" sui diritti delle donne. Alla vigilia del G20 straordinario in videoconferenza sull'Afghanistan presieduto dall'Italia - cui la gran parte dei Paesi parteciperà ...

G20 Afghanistan, Draghi centra l’obiettivo ma non ci saranno Putin e Xi Alle 13 il premier aprirà a Palazzo Chigi il collegamento video per il vertice straordinario sull'Afghanistan con i rappresentanti dei 19 Paesi oltre alla Commissione Ue che fanno parte del formato gu ...

