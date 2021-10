Ludovico Einaudi: Quindici concerti al Teatro Dal Verme di Milano (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono dunque Quindici i concerti che Ludovico Einaudi terrà nella Sala Grande del Teatro, dall’1 al 18 dicembre, un’occasione per tornare a vivere insieme l’esperienza e l’emozione della musica dal vivo. È dal 2015 che Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti consecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito, segno che l’appuntamento milanese è una tradizione molto sentita e attesa dal pubblico. Nell’anno in cui tutto vuole ricominciare, la ripresa di questi concerti assume un significato speciale anche per lo stesso Einaudi, quasi un valore ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono dunquecheterrà nella Sala Grande del, dall’1 al 18 dicembre, un’occasione per tornare a vivere insieme l’esperienza e l’emozione della musica dal vivo. È dal 2015 cheama chiudere il suo anno musicale alDaldicon una serie diconsecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito, segno che l’appuntamento milanese è una tradizione molto sentita e attesa dal pubblico. Nell’anno in cui tutto vuole ricominciare, la ripresa di questiassume un significato speciale anche per lo stesso, quasi un valore ...

