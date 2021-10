Lucca segna sempre ma la Svezia beffa l'Italia Under 21 al 92': sorpasso rinviato (Di martedì 12 ottobre 2021) Che beffa. L'Italia si fa riprendere al 92' dalla Svezia dopo aver segnato con Lucca a fine primo tempo e sprecato almeno due occasioni per chiudere la partita. Invece il pari di Prica sa di beffa: ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 ottobre 2021) Che. L'si fa riprendere al 92' dalladopo averto cona fine primo tempo e sprecato almeno due occasioni per chiudere la partita. Invece il pari di Prica sa di: ...

