Love Is In The Air, Puntate 18-23 Ottobre 2021: Serkan Recupera la Memoria! (Di martedì 12 ottobre 2021) Love Is In The Air, anticipazioni Puntate dal 18 al 23 Ottobre 2021: Serkan ed Eda hanno occasione di riavvicinarsi, ma solo il giorno delle nozze della Yildiz l’architetto Recupera la memoria. Intanto Ayfer e Aydan smascherano Alexander… Love Is In The Air arriva finalmente al punto di svolta. Nella settimana dal 18 al 23 Ottobre 2021, infatti, il matrimonio tra Eda e Deniz diventa sempre più vicino. Serkan, nel frattempo, sta lentamente Recuperando i suoi ricordi e alla fine prende consapevolezza della storia d’amore che c’è stata con la Yildiz. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti Selin sa che il ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 12 ottobre 2021)Is In The Air, anticipazionidal 18 al 23ed Eda hanno occasione di riavvicinarsi, ma solo il giorno delle nozze della Yildiz l’architettola memoria. Intanto Ayfer e Aydan smascherano Alexander…Is In The Air arriva finalmente al punto di svolta. Nella settimana dal 18 al 23, infatti, il matrimonio tra Eda e Deniz diventa sempre più vicino., nel frattempo, sta lentamentendo i suoi ricordi e alla fine prende consapevolezza della storia d’amore che c’è stata con la Yildiz. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Is In The Air: dove eravamo rimasti Selin sa che il ...

