Love is in the Air, anticipazioni oggi 12 ottobre: Ceren preoccupa tutti (Di martedì 12 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di martedì 12 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Il comportamento di Ceren sta preoccupando tutti, specialmente Ferit che vede la ragazza sempre più in crisi emotiva. Intanto ecco la festa di San Valentino: sarà piena di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 12 ottobre 2021)della puntata di martedì 12diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràa Serkan ed Eda? Il comportamento distando, specialmente Ferit che vede la ragazza sempre più in crisi emotiva. Intanto ecco la festa di San Valentino: sarà piena di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - chiamamematto : RT @finelinesg: ho cercato in questo video di riassumere al meglio tutti i messaggi che cerchi di trasmettere, ma soprattutto il più import… - sunghooniees : I LOVE THE CHOREOOO OMGDJDHSKDKKSJDKSJDKS - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda domani su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Billy Ocean-Caribbean Queen (No More Love On the Run) La musica anni 80 solo su… -