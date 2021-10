Lorenzo Insigne - Napoli, le ragioni del 'no' al rinnovo (Di martedì 12 ottobre 2021) Le ultime novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne non sono positive per i tifosi del Napoli. Il capitano è più lontano dal rinnovo. Leggi su today (Di martedì 12 ottobre 2021) Le ultime novità suldinon sono positive per i tifosi del. Il capitano è più lontano dal

Advertising

sscnapoli : ???? @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret sconfitti in #ItaliaSpagna 1-2 ?? - sscnapoli : 1??2?? Gli azzurri convocati nelle rispettive nazionali?? - TOSADORIDANIELA : RT @DiegoDeLucaTwit: Articoli su contratto e ingaggio di Messi. Ok. Articoli su contratto e ingaggio di Vlahovic. Ok. Articoli su contratto… - GuilleTano5 : RT @Napoli_Report: #Insigne è ancora lontano dal rinnovo di contratto con il #Napoli. Il Napoli non è mai andato oltre alla proposta di un… - EmanuelePolzel1 : ©? Il rinnovo di Lorenzo #Insigne si è bloccato perché il procuratore del giocatore vorrebbe che la società gli ric… -