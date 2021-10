LIVE Olimpia Milano-Maccabi | Eurolega basket in DIRETTA | i meneghini inseguono il tris

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della sfidaBuonasera, e benvenuti alladiTel Aviv, match valevole per la terza giornata di. La squadra di Messina ha l’intento di confermare l’imbattibilità in campo europeo, dopo le due ottime vittorie con CSKA Mosca e Baskonia.si prepara ad affrontare la prima settimana con il doppio impegno in. Al Forum arriva domani ilTel Aviv e poi venerdì tocca all’Anadolu Efes Istanbul. Quella con gli israeliani è una sfida da vincere per unache ha fatto davvero un’impressione sicuramente migliore in campo ...