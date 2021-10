LIVE Olimpia Milano-Maccabi 83-70, Eurolega basket in DIRETTA: terza vittoria consecutiva per i meneghini (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. Appuntamento a venerdì sera per l’Olimpia Milano, che affronterà l’Anadolu Efes, che ha perso anche questa sera ed è clamorosamente ultima con zero vittorie. Super prestazione di Davon Hall, che ha messo a referto 17 punti, ma ottimo anche il contributo di Konstantinos Mitoglou, autore di 16 punti con 4 triple a referto. FINISCE QUI! Ha vinto l’Olimpia Milano per 83-70. Perfetta per venti minuti, Milano stacca un po’ troppo presto la spina nel finale di partita, ma quello che conta è ottenere la terza vittoria consecutiva in Eurolega. 83-70 IL CHACHO LA CHIUDE! 81-70 Due liberi di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro. Appuntamento a venerdì sera per l’, che affronterà l’Anadolu Efes, che ha perso anche questa sera ed è clamorosamente ultima con zero vittorie. Super prestazione di Davon Hall, che ha messo a referto 17 punti, ma ottimo anche il contributo di Konstantinos Mitoglou, autore di 16 punti con 4 triple a referto. FINISCE QUI! Ha vinto l’per 83-70. Perfetta per venti minuti,stacca un po’ troppo presto la spina nel finale di partita, ma quello che conta è ottenere lain. 83-70 IL CHACHO LA CHIUDE! 81-70 Due liberi di ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 83-72 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Mac… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 52-30 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Mac… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 35-21 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Mac… - SkySport : #Eurolega, #Milano contro #Maccabi per rimanere imbattuta: ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyBasket - FedericoFerri : RT @SkySport: #Eurolega, terza giornata: l'Olimpia Milano sfida il Maccabi Tel Aviv, LIVE dalle 20 su Sky #SkyBasket -