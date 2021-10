LIVE Olimpia Milano-Maccabi 77-62, Eurolega basket in DIRETTA: in arrivo il finale di partita (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-68 Tripla di Wilbekin. Ultimi due minuti. 79-65 Pazzesca schiacciata di Williams. 79-63 Due liberi di Hall. Tre minuti alla fine. 77-61 Due punti preziosissimi di Hines. Quattro minuti alla fine. 73-61 Ancora la tripla di Williams. 73-58 Clamoroso gioco da quattro punti di Williams. 73-54 HALL! Ancora sulla sirena dei 24 secondi. 70-54 Risponde subito Williams dall’arco. 70-51 TRIPLA DI SHIELDS! 67-49 Ancora il lungo greco con due punti al tabellone. 65-49 Subito Mitoglou ad aprire l’ultimo quarto. FINISCE IL TERZO QUARTO! Il Maccabi si è svegliato nel finale di terzo quarto, riportandosi sul -14. Milano ha ancora il controllo del match, ma deve tornare ad alzare il LIVEllo dell’attenzione. Wilbekin non segna l’ultimo tiro. Hines fa 0/2 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-68 Tripla di Wilbekin. Ultimi due minuti. 79-65 Pazzesca schiacciata di Williams. 79-63 Due liberi di Hall. Tre minuti alla fine. 77-61 Due punti preziosissimi di Hines. Quattro minuti alla fine. 73-61 Ancora la tripla di Williams. 73-58 Clamoroso gioco da quattro punti di Williams. 73-54 HALL! Ancora sulla sirena dei 24 secondi. 70-54 Risponde subito Williams dall’arco. 70-51 TRIPLA DI SHIELDS! 67-49 Ancora il lungo greco con due punti al tabellone. 65-49 Subito Mitoglou ad aprire l’ultimo quarto. FINISCE IL TERZO QUARTO! Ilsi è svegliato neldi terzo quarto, riportandosi sul -14.ha ancora il controllo del match, ma deve tornare ad alzare illlo dell’attenzione. Wilbekin non segna l’ultimo tiro. Hines fa 0/2 ...

