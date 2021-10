LIVE Olimpia Milano-Maccabi 40-21 | Eurolega basket in DIRETTA | i meneghini provano l’allungano

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-29 Nunnally non sbaglia dalla lunetta. 49-27 1/2 di Delaney. Due minuti all’intervallo e +22 di. 48-27 Un solo libero per Ricci. Azione difensiva mostruosa died infrazione di 24 secondi per il. 47-27 Dentro due liberi di Delaney. 45-27 Melli arriva fino in fondo e trova due punti facili. Quattro minuti all’intervallo. 43-25 ANCORA MITOGLOU! Seconda tripla pesantissima del greco. 40-25 Due canestri troppo semplici in poco tempo per il. Messina richiama subito la sua squadra in panchina. Cinque minuti all’intervallo e timeout40-21OOOOO VOLAAAAA! TRIPLA DI MITOGLOU!SUL +19. 35-21 Ottima azione delcon Lessort che ...