LIVE Olimpia Milano-Maccabi 13-9 | Eurolega basket in DIRETTA | ottimo inizio di Delaney e meneghini avanti

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo antisportivo per Wilbekin per una mano in faccia a. 17-9 Melli appoggia al ferro dopo uno splendido assist di. 15-9 Giocata meravigliosa in post di Melli che trova due punti al tabellone. 13-9 Appoggio al vetro di Reynolds 13-7!!! TRIPLAAAAA!dell’americano. 10-7 Dentro il libero di. Fallo tecnico fischiato ad Evans per aver pestato la riga sulla rimessa di. 9-7alza per Tarczewski che vola a schiacciare. Sei minuti alla fine del primo quarto. 7-7 Ottima entrata di Shields che arriva al ferro. 5-7 Canestro di Nunnally e poi inspiegabile fallo fischiato contro Tarczewski a palla lontana. 5-5 Tripla di Hall allo ...