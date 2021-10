LIVE Italia-Svezia U21 1-1, Qualificazioni Europei in DIRETTA: Prica pareggia allo scadere del secondo tempo. Pagelle e highlights (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.33 Ecco le Pagelle: Italia (4-3-3): Turati 5.5; Bellanova 6.5 (90? Ferrarini s.v.), Lovato 6, Okoli 5, Udogie 6; Tonali 6, Sa. Esposito 6, Rovella 5; Colombo 6.5 (81? Cancellieri 6), Lucca 7 (81? Piccoli 5), Vignato 6. Ct. Nicolato 5. Svezia (4-4-2): Brolin 7.5; Holm 5.5, Tolinsson 6, Vagic 6, Kahl 6; Elanga 5.5, Gigovic 5 (71? Gustavsson 6), Hussein 5, Nygren 5 (57? Walemark 6.5); Sarr 6 (71? Prica 7), Hajal 5 (84? Carlen s.v.). Ct. Asbaghi 6. 19.30 Beffa per l’Italia che subisce il pareggio al primo vero tiro in porta, gravi errori di Rovella e Piccoli davanti a Brolin, qualificazione che comunque non è a rischio. 94? Finisce ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.33 Ecco le(4-3-3): Turati 5.5; Bellanova 6.5 (90? Ferrarini s.v.), Lovato 6, Okoli 5, Udogie 6; Tonali 6, Sa. Esposito 6, Rovella 5; Colombo 6.5 (81? Cancellieri 6), Lucca 7 (81? Piccoli 5), Vignato 6. Ct. Nicolato 5.(4-4-2): Brolin 7.5; Holm 5.5, Tolinsson 6, Vagic 6, Kahl 6; Elanga 5.5, Gigovic 5 (71? Gustavsson 6), Hussein 5, Nygren 5 (57? Walemark 6.5); Sarr 6 (71?7), Hajal 5 (84? Carlen s.v.). Ct. Asbaghi 6. 19.30 Beffa per l’che subisce il pareggio al primo vero tiro in porta, gravi errori di Rovella e Piccoli davanti a Brolin, qualificazione che comunque non è a rischio. 94? Finisce ...

