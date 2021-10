LIVE Italia-Svezia U21 0-0, Qualificazioni Europei in DIRETTA: Lucca vicino alla rete del vantaggio! (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Lucca da buona posizione manda fuori con il destro. 37? Giallo per Bellanova per proteste su un fallo laterale. 35? Italia che prova a spingere ma la Svezia si compatta bene in difesa. 33? Giallo per Tolinsson che stende Lucca lanciato in contropiede. 31? Tiro di Lucca che non trova la porta. 29? Sarr in contropiede supera Okoli ma non riesce a dare forza al tiro, para Turati. 27? Mancino di Colombo che non impegna Brolin. 25? Punizione sbagliata di Esposito che manda altissimo sopra la traversa. 23? Tiro di Esposito che finisce fuori di molto. 21? Vignato per Colombo che non riesce a tirare in porta. 19? Pochi palloni ancora per Lucca. 17? Partita molto complicata tatticamente, Svezia ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39?da buona posizione manda fuori con il destro. 37? Giallo per Bellanova per proteste su un fallo laterale. 35?che prova a spingere ma lasi compatta bene in difesa. 33? Giallo per Tolinsson che stendelanciato in contropiede. 31? Tiro diche non trova la porta. 29? Sarr in contropiede supera Okoli ma non riesce a dare forza al tiro, para Turati. 27? Mancino di Colombo che non impegna Brolin. 25? Punizione sbagliata di Esposito che manda altissimo sopra la traversa. 23? Tiro di Esposito che finisce fuori di molto. 21? Vignato per Colombo che non riesce a tirare in porta. 19? Pochi palloni ancora per. 17? Partita molto complicata tatticamente,...

