LIVE – Italia-Svezia 0-0, qualificazioni Europei U21 2023 (DIRETTA) (Di martedì 12 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo la partita di venerdì con la Bosnia, proseguono il percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di martedì 12 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Svezia 0-0 ORE 17:25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale di Italia-Svezia, match valido per le ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la quarta giornata delleagliUnder 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo la partita di venerdì con la Bosnia, proseguono il percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di martedì 12 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 ORE 17:25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti allatestuale di, match valido per le ...

Advertising

RadioItalia : Ma il sorriso di @frankgabbani ? ?? Che bello ascoltare Francesco Gabbani live da #CasaAzzurri! On air su Radio Ital… - infoitsport : Italia-Svezia Under 21, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - MondoPrimavera : In campo tra pochi minuti Italia e Svezia, big-match del Gruppo 6 Under 21? Segui la gara in diretta ?????? - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Euro Under 21, Italia-Svezia: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Euro Under 21, Italia-Svezia: live report, formazioni e dettagli -