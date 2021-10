L' ispettore Coliandro 8 | trama ultima puntata 13 ottobre | un' indagine difficile

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lafinale de L'8 andrà in onda domani 13su Rai Due a partire dalle 21.20 e si annuncia rocambolesca. Lainerenti questa, rivelano chequesta volta si intrometterà in un'operazione dell'antiterrorismo e farà la conoscenza di Jamila, nipote del suo amico Amid. Insieme a lei, inizierà ad indagare su un vicequestore corrotto che insieme alla 'ndrangheta gestisce un grosso carico di stupefacenti provenienti dalla Bosnia. L'8,13conosce Jamila, nipote del suo amico Amid Lainerente l'de ...

Advertising

RaiDue : ?? Sono ufficialmente aperte le scommesse ?? Secondo voi dove si è cacciato “L’ispettore #Coliandro”? Domani alle 21… - emochesifa : Mentre voi vi vedete amici io sto facendo un recupero dell'ispettore Coliandro e minchia se ci vuole - Dismatwit : @MauroGerva @alediegoli @ingdruido Su Instagram dicono sia la stessa dell'ispettore Coliandro - rosalbavolpe4 : RT @RaiDue: Meglio dell’ispettore Callaghan c’è soltanto lui ?? “L’ispettore #Coliandro” ?? l’ultimo episodio di una stagione pazzesca vi a… - RaiDue : Meglio dell’ispettore Callaghan c’è soltanto lui ?? “L’ispettore #Coliandro” ?? l’ultimo episodio di una stagione p… -

Ultime Notizie dalla rete : ispettore Coliandro

... tra questi ricordiamo "Distretto di Polizia", "La moglie cinese", "Io e mamma", "Coco Chanel", "L'", "Boris", "Il segreto dell'acqua", "Il commissario Montalbano", "L'Aquila " ...Le anticipazioni relative all'ultima puntata de l'rivelano che il finale di questa stagione sarà del tutto inaspettato Mercoledì sera è andata in onda una nuovissima puntata de l'. La serie televisiva si ...Nuovi casi, stessa città: Bologna. Stesso fiuto nelle indagini, ma anche la medesima inclinazione naturale a cacciarsi nei guai. Il tempo cambia tutto, ma non l'inossidabile ispettore Coliandro. Dalla ...Anche alla Regione non è piaciuta l’esclusione dalla riunione con Cinecittà, Fiera e Cineteca organizzata dalla sottosegretaria Borgonzoni ...