Liliana Segre ha firmato la mozione per chiedere lo scioglimento dei movimenti neofascisti (Di martedì 12 ottobre 2021) Quanto accaduto per le vie di Roma sabato 9 ottobre ha acceso, nuovamente, i riflettori sui movimento neofascisti in Italia. Lunedì, tra Montecitorio e Palazzo Madama, sono state presentate alcune mozioni per chiedere al governo di procedere (per decreto, basandosi sui principi fondamentali della nostra Costituzione, o per sentenza) con lo scioglimento di Forza Nuova e di tutti gli altri movimenti di stampo fascista. E sul documento presentato da LeU in Senato c'è anche la firma di Liliana Segre. Liliana Segre ha firmato la mozione per sciogliere di Forza Nuova La sintesi delle richieste avanzate dai senatori di LeU (che ricalcano, in buona parte, quelle fatta dal Pd che ha presentato una mozione ...

