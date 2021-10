Liguria, sono in 220 mila senza il certificato verde. Tampone gratis a chi si vaccina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La proposta di Toti rivolta agli immunizzati che devono attendere il rilascio del pass. Ok del governo all’ingresso in porto dei Tir stranieri anche senza Qr Code: è polemica Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La proposta di Toti rivolta agli immunizzati che devono attendere il rilascio del pass. Ok del governo all’ingresso in porto dei Tir stranieri ancheQr Code: è polemica

Advertising

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Coronavirus in #Liguria: sono 66 i nuovi #positivi su 2.893 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 5.272 antig… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sono 2 milioni 207 mila 269 le #dosi di #vaccino anti-#covid inoculate in #Liguria, pari all'87%, su 2 milioni 546 mila 8… - SEGRETIvicoli : RT @andre_mala94: Qualche scatto dalla grande meraviglia dei #RolliDays di @GenovaEventi che si sono svolti lo scorso weekend! Vi aspettiam… - TommasoCurzio : Il #Governatore della #Liguria #Toti ha appena detto che offrirà #tamponi #gratis a chi si vaccina. Mi sono perso qualche cosa? ?? - Alessia68907382 : RT @bisagnino: Sono 315 i sanitari no vax attualmente sospesi in Asl e ospedali in Liguria -