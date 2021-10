Ligabue – è andata così: la nuova serie su RaiPlay (Di martedì 12 ottobre 2021) Da Leggero a Piccola stella senza cielo fino all’immancabile Certe Notti: le canzoni di Ligabue hanno scandito la vita dei numerosi fan sparsi in Italia e nel mondo. Il suo percorso artistico è costellato di momenti magici, dal primo disco uscito nel 1990, al suo esordio alla regia col film Radiofreccia, fino alle collaborazioni con numerosi artisti, senza contare i concerti mozzafiato capaci di riunire migliaia di persone sotto il palco. Non basterebbe un film per raccontare la vita del cantautore italiano e allora RaiPlay ha deciso di mandare in onda una vera e propria serie tv biopic, intitolata “Ligabue – è andata così”, proprio come l’autobiografia ufficiale, realizzata insieme a Massimo Cotto. Puntata dopo puntata, è possibile ripercorrere la vita dell’artista che, per ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021) Da Leggero a Piccola stella senza cielo fino all’immancabile Certe Notti: le canzoni dihanno scandito la vita dei numerosi fan sparsi in Italia e nel mondo. Il suo percorso artistico è costellato di momenti magici, dal primo disco uscito nel 1990, al suo esordio alla regia col film Radiofreccia, fino alle collaborazioni con numerosi artisti, senza contare i concerti mozzafiato capaci di riunire migliaia di persone sotto il palco. Non basterebbe un film per raccontare la vita del cantautore italiano e alloraha deciso di mandare in onda una vera e propriatv biopic, intitolata “– è”, proprio come l’autobiografia ufficiale, realizzata insieme a Massimo Cotto. Puntata dopo puntata, è possibile ripercorrere la vita dell’artista che, per ...

