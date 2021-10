Ligabue a nudo in un docu-film: “Ho avuto tre grosse crisi in 30 anni di carriera, volevo ritirarmi dalla musica ma il palco è la mia droga” (Di martedì 12 ottobre 2021) Un po’ un leone in gabbia ttra la grande voglia di tornare dopo due anni sul palco e quella di raccontarsi. Così Ligabue è apparso all’incontro con la stampa a Roma per la presentazione di “Ligabue – È andata così” è la prima docu-serie, prodotta da Friends & Partners e Zoo Aperto, in sette puntate, le prime tre dal 12 ottobre e a seguire le altre, disponibile in esclusiva su RaiPlay. Un progetto che ripercorre i 30 anni di carriera dell’artista, attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi con la regia di Duccio Forzano. Tanti gli ospiti nel corso delle sette puntate, tra gli altri: Mauro Coruzzi, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gino e Michele, il fratello Marco Ligabue, Linus, il manager Claudio Maioli, Nicoletta Mantovani, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Un po’ un leone in gabbia ttra la grande voglia di tornare dopo duesule quella di raccontarsi. Cosìè apparso all’incontro con la stampa a Roma per la presentazione di “– È andata così” è la prima-serie, prodotta da Friends & Partners e Zoo Aperto, in sette puntate, le prime tre dal 12 ottobre e a seguire le altre, disponibile in esclusiva su RaiPlay. Un progetto che ripercorre i 30didell’artista, attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi con la regia di Duccio Forzano. Tanti gli ospiti nel corso delle sette puntate, tra gli altri: Mauro Coruzzi, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gino e Michele, il fratello Marco, Linus, il manager Claudio Maioli, Nicoletta Mantovani, il ...

