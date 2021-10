Lewandowski non ha dubbi: “Pallone d’Oro? Per me parlano i risultati” (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo Benzema (“Sogno di vincerlo”), anche Robert Lewandowski si sbilancia sul Pallone d’Oro. Ai microfoni di Marca, l’attaccante del Bayern Monaco – favorito nell’edizione 2020 annullata a causa del Covid – non ha dubbi: “Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincere il Pallone d’Oro? I miei risultati possono rispondere a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio“. E ancora: “Ho la possibilità di vincere il Pallone d’Oro: ho dimostrato che non è importante da dove vieni, non importa quanto tu lavori forte. Ho dimostrato che nonostante abbia avuto un inizio complicato, nella mia carriera, ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo Benzema (“Sogno di vincerlo”), anche Robertsi sbilancia sul. Ai microfoni di Marca, l’attaccante del Bayern Monaco – favorito nell’edizione 2020 annullata a causa del Covid – non ha: “Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincere il? I mieipossono rispondere a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio“. E ancora: “Ho la possibilità di vincere il: ho dimostrato che non è importante da dove vieni, non importa quanto tu lavori forte. Ho dimostrato che nonostante abbia avuto un inizio complicato, nella mia carriera, ...

