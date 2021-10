L’eutanasia legale convince gli italiani: l'obiettivo delle 500.000 sottoscrizioni necessarie per indire il referendum è stato quasi triplicato (Di martedì 12 ottobre 2021) Marco Cappato, Getty Images Sono oltre un milione i cittadini e le cittadine italiane che hanno firmato per il referendum Eutanasia legale. Precisamente 1.239.423 firme, raccolte in soli 3 mesi da più di 13.000 attivisti in 6.000 tavoli organizzati in oltre 1.000 comuni. Una vera e propria rivoluzione nata dal basso, in piena estate, fatta di passione, attivismo e determinazione. Il segnale di una speranza concreta per una nuova stagione di libertà e democrazia in Italia. L’obiettivo delle 500.000 sottoscrizioni necessarie per indire il referendum è stato raddoppiato, con 677.664 firme cartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372.000 online tramite firma digitale. Grazie all’impegno instancabile di decine di ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Marco Cappato, Getty Images Sono oltre un milione i cittadini e le cittadine italiane che hanno firmato per ilEutanasia. Precisamente 1.239.423 firme, raccolte in soli 3 mesi da più di 13.000 attivisti in 6.000 tavoli organizzati in oltre 1.000 comuni. Una vera e propria rivoluzione nata dal basso, in piena estate, fatta di passione, attivismo e determinazione. Il segnale di una speranza concreta per una nuova stagione di libertà e democrazia in Italia. L’500.000perilraddoppiato, con 677.664 firme cartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372.000 online tramite firma digitale. Grazie all’impegno instancabile di decine di ...

