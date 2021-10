Letizia di Spagna meravigliosa con l’abito celeste Ma alla Festa pesa un’assenza

Leggi su dilei

(Di martedì 12 ottobre 2021)dipartecipacelebrazione per lanazionale spagnola sfoggiando un elegantissimo abitoa portafoglio che è semplicemente una meraviglia. Ma la Regina è turbata daimportante, quella della figlia maggiore Leonor che per la prima volta non era presenteparata.dinazionale Ad eccezione dello scorso anno in cui l’evento è stato notevolmente ridimensionato per la pandemia, il 12 ottobre lacelebra lanazionale con la parata militare cui assiste il Re Felipe con sua mogliee le figlie Leonor e Sofia. La cerimonia è da sempre occasione per la Reina ...