L’Eredità | scopriamo chi è Eleonora la campionessa

Leggi su ck12

(Di martedì 12 ottobre 2021)è la nuovadel reality show, grazie al suo modo di fare e le conoscenze riusciva a mettersi in mostra su Rai1.chi è lain carica,(Screenshot)La trasmissione è diventata un appuntamento fisso per diversi telespettatori,è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata, durante il primo controllo ha eliminato Imma, per poi giungere ad Anna e lasciare il gioco. Davide è stato eliminato sempre dalle sapienti risposte di, subito topo è giunto il momento del Triello, ma laè riuscita a vincere con le domande che contenevano Fantasia, Dialetti, Curiosità, Arte, Sport, Musica e Geografica. Mentre ...