Lemina, rapina armata in casa dell’ex Juve: bottino da 400mila euro. Paura per la compagna Fanny Neguesha: minacciata e legata (Di martedì 12 ottobre 2021) rapinatori armati hanno fatto un’incursione domenica sera nella casa di Nizza dell’ex calciatore Juventino Mario Lemina. I ladri dove hanno sorpreso la compagna Fanny Neguesha (ex di Mario Balotelli) ed altre tre donne, oltre ai due figli del centrocampista, che era impegnato con la nazionale del Gabon nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Per Fanny e le amiche sono stati momenti di terrore: i malviventi le hanno immobilizzate e minacciate, costringendo la padrona di casa ad aprire la cassaforte: i criminali hanno rubato orologi di lusso, gioielli e abiti per un valore stimato di circa 400.000 euro. Secondo le prime informazioni, come riporta l’Equipe, tre sconosciuti, incappucciati e muniti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)tori armati hanno fatto un’incursione domenica sera nelladi Nizzacalciatorentino Mario. I ladri dove hanno sorpreso la(ex di Mario Balotelli) ed altre tre donne, oltre ai due figli del centrocampista, che era impegnato con la nazionale del Gabon nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Pere le amiche sono stati momenti di terrore: i malviventi le hanno immobilizzate e minacciate, costringendo la padrona diad aprire la cassaforte: i criminali hanno rubato orologi di lusso, gioielli e abiti per un valore stimato di circa 400.000. Secondo le prime informazioni, come riporta l’Equipe, tre sconosciuti, incappucciati e muniti di ...

