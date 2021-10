Lello Arena racconta l' amicizia storica | Troisi è un universo gigantesco

(Di martedì 12 ottobre 2021) A quasi trent'anni dalla prematura scomparsa di Massimo, uno dei suoi più cari amici,ha deciso dire tutti gli aneddoti della loro, fin dall' giovinezza passata a Napoli, per giungere agli esordi al teatro e il grande successo al cinema. Tutto è racchiuso in un libro intitolato 'C'era una volta' (la fiaba un po' storta di un incontro incredibile). Il racconto pieno di sorrisi e ricordi, comincia nella parrocchia di Sant'Anna nel 1973, durante una recita parrocchiale e descrive la storia di due uomini, amici sin da adolescenti con una passione in comune che sarebbe diventata la loro fortuna, ma anche dell'allontanamento a causa di un' incomprensione.porta per mano in un viaggio nel genio comico di("L'unico a non ...

E' una storia meravigliosa tutta da raccontare, con un'aura non a caso leggendaria e così a quasi 30 anni dalla sua morte (il 4 giugno 1994 a soli 41 anni)con cui ha condiviso esordi ragazzini per le strade di San Giorgio a Cremano e poi il grande successo in teatro e in tv con La Smorfia negli anni '70 e con i film mitici Ricomincio da tre, ...Su Repubblica il libro dell'attore sugli anni de La Smorfia: "Massimo è stato un lievito per le nostre vite" Massimo Troisi ein una memorabile scena di "Scusate il ritardo" Uscirà domani il libro 'C'era una volta', firmato daed edito da Rizzoli. Un racconto dedicato a La smorfia e anche a Massimo ...È una cosa impossibile, mi fa ancora una certa impressione”. Il rimpianto più grande di Lello Arena è quello di non aver mai visto insieme le due persone più importanti della sua vita: “Mia figlia e M ...Un racconto dedicato a La smorfia e anche a Massimo Troisi. «Mia figlia e Massimo Troisi non sono mai stati nella stessa stanza. «Per fortuna Massimo si svegliava tardi, regalandoci mezza giornata di ...