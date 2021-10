Legge di bilancio 2022: arriva nuovo taglio del cuneo fiscale sul lavoro (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima la riduzione del cuneo fiscale poi il giro di vite sull’IRPEF. Queste le prossime mosse dell’esecutivo Draghi, stando alle parole del Ministro dell’Economia Daniele Franco a margine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Disegno di Legge delega sulla riforma fiscale. Le risorse aggiuntive, pari per il 2022 a circa 22 miliardi, liberate grazie ad una revisione al ribasso dell’indebitamento netto, permetteranno di finanziare una serie di riforme, a partire già dalla prossima Legge di bilancio 2022. Prima fra tutte un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale, dopo l’introduzione del trattamento integrativo di 100 euro mensili a partire dal 1° luglio 2020 per i redditi non superiori a 28 mila euro. In un secondo ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima la riduzione delpoi il giro di vite sull’IRPEF. Queste le prossime mosse dell’esecutivo Draghi, stando alle parole del Ministro dell’Economia Daniele Franco a margine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Disegno didelega sulla riforma. Le risorse aggiuntive, pari per ila circa 22 miliardi, liberate grazie ad una revisione al ribasso dell’indebitamento netto, permetteranno di finanziare una serie di riforme, a partire già dalla prossimadi. Prima fra tutte un’ulteriore riduzione del, dopo l’introduzione del trattamento integrativo di 100 euro mensili a partire dal 1° luglio 2020 per i redditi non superiori a 28 mila euro. In un secondo ...

