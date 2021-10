Lega, Picca: spiagge Municipio X saranno rese accessibili (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Infrastrutture, trasporti, scuole, edilizia popolare e tanto altro ancora non è accessibile. Su questo faremo un lavoro importante, di sinergia tra le associazioni del territorio e la Consulta del Municipio X. In particolare, sulle spiagge, abbatteremo le barriere architettoniche e porteremo servizi affinché tutti ne possano usufruire”. Così Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, intervenendo al convegno ‘Camminiamo Insieme’ evento a cui hanno partecipato il ministro per le Disabilità Erika Stefani e Arturo Mariani campione di calcio. “Da presidente mi occuperò di questo tema nominando un deLegato alla Disabilità perché vogliamo fare del Municipio X un territorio lontano da ogni forma di discriminazione. Un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Infrastrutture, trasporti, scuole, edilizia popolare e tanto altro ancora non è accessibile. Su questo faremo un lavoro importante, di sinergia tra le associazioni del territorio e la Consulta delX. In particolare, sulle, abbatteremo le barriere architettoniche e porteremo servizi affinché tutti ne possano usufruire”. Così Monica, candidata presidente delX per il centrodestra alle elezioni amministrative, intervenendo al convegno ‘Camminiamo Insieme’ evento a cui hanno partecipato il ministro per le Disabilità Erika Stefani e Arturo Mariani campione di calcio. “Da presidente mi occuperò di questo tema nominando un deto alla Disabilità perché vogliamo fare delX un territorio lontano da ogni forma di discriminazione. Un ...

