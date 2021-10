League of Legends | Unicorns of Love rilascia l’intero roster | “E’ tempo di passare al livello successivo”

Leggi su esports247

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo i risultati deludenti ottenuti ai Worlds 2021, l’organizzazione esportsof– che milita nella LCL – ha deciso di stravolgere per intero il suodiof. Il team si è quindi separato non solo dai quattro membri che hanno fatto pare dell’organizzazione per due anni, ma anche dall’AD carry Argonavt, che si era unito alla squadra la scorsa estate. “Accettiamo il fatto che i giocatori abbiano bisogno di uno sviluppo costante e di vincere tutto nella LCL per tre anni – fa sapereof– E’ arrivato il momento dial”. We thank you for the great time we had together during the past 2 years and we wish you all the best on your future ...