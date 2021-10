Le prossime sfide di Greenpeace | secondo la direttrice mondiale

Leggi su wired

(Di martedì 12 ottobre 2021) Cinquant’anni fa, a Vancouver, in Canada, un manipolo di uomini e donne che sognavano un mondo più verde e di pace fondò. Era il 1971 e il coraggio dimostrato dai suoi attivisti nelle prime spettacolari azioni per fermare la caccia alle balene o impedire i test atomici fece subito conoscere la nuova associazione ambientalista in tutto il mondo. Oggiè attiva in oltre 50 paesi e in questo mezzo secolo non ha mai smesso di ricorrere all’azione non violenta per difendere gli ecosistemi naturali, da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta, come è ormai sempre più evidente a chiunque. L’occasione per cambiare il sistema Il 2020 non è stato segnato solo dalla terribile pandemia di Covid-19. L’anno scorso è stato – ancora una volta – l’anno più caldo mai registrato e sempre più persone hanno compreso che per affrontare le ...