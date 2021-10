Le nuove regole per la gestione dei casi di Covid a scuola. Cosa c'è da sapere (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a scuola. Quarantena obbligatoria, invece, quando i casi di Covid sono almeno 3 nella stessa classe. L'obbligo di restare a casa per 10 giorni scatta subito per tutta la classe, invece, per la scuola dell'infanzia (fino ai 6 anni) anche in presenza di un solo caso. Sono alcune delle novità principali contenute nella bozza datata 7 ottobre - elaborata dal ministero della Salute, dell'Istruzione, dall'Istituto superiore di Sanità e da rappresentanti delle Regioni - con le 'Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico'. La ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a. Quarantena obbligatoria, invece, quando idisono almeno 3 nella stessa classe. L'obbligo di restare a casa per 10 giorni scatta subito per tutta la classe, invece, per ladell'infanzia (fino ai 6 anni) anche in presenza di un solo caso. Sono alcune delle novità principali contenute nella bozza datata 7 ottobre - elaborata dal ministero della Salute, dell'Istruzione, dall'Istituto superiore di Sanità e da rappresentanti delle Regioni - con le 'Indicazioni per l'individuazione e ladei contatti di-19 in ambito scolastico'. La ...

