Le mozioni per sciogliere Forza Nuova al Senato il 20 ottobre. Draghi: «La questione è all’attenzione di governo e magistrati» – Il video (Di martedì 12 ottobre 2021) Saranno discusse al Senato il 20 ottobre le 4 mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova e dei movimenti neofascisti. Sono state proposte dal Partito Democratico, da Liberi e Uguali, dal Movimento 5 Stelle e da Italia Viva. La data è stata decisa oggi, 12 ottobre, dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, che si è riunita nel pomeriggio. A breve sarà presentata un’altra mozione dal centrodestra (che non ha firmato quelle del centrosinistra) contro la violenza politica in generale, ma che non è stata ancora depositata. Sul futuro del movimento di estrema destra è stato interpellato il presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale, a margine del summit del G20 sull’Afghanistan in corso a Roma, ha dichiarato: «La questione è ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Saranno discusse alil 20le 4per lo scioglimento die dei movimenti neofascisti. Sono state proposte dal Partito Democratico, da Liberi e Uguali, dal Movimento 5 Stelle e da Italia Viva. La data è stata decisa oggi, 12, dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, che si è riunita nel pomeriggio. A breve sarà presentata un’altra mozione dal centrodestra (che non ha firmato quelle del centrosinistra) contro la violenza politica in generale, ma che non è stata ancora depositata. Sul futuro del movimento di estrema destra è stato interpellato il presidente del Consiglio Mario, il quale, a margine del summit del G20 sull’Afghanistan in corso a Roma, ha dichiarato: «Laè ...

