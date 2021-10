Le migliori pizzerie d' Italia secondo il Gambero Rosso | la guida 2022

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : migliori pizzerie

Come testimonia la nuova edizione della Guidad'Italia 2022 del Gambero Rosso , fresca di presentazione, che premia ledella penisola . Led'Italia Dei ...... dello chef oristanese Pierluigi Fais, si è piazzata al primo posto (con 92 punti) tra le pizzeria sarde premiate dal Gambero Rosso con i Tre Spicchi della guidad'Italia 2022.La guida delle migliori pizzerie d’Italia del Gambero Rosso ha incoronato Pepe in Grani, locale di Franco Pepe a Caiazzo (Caserta), a pari ...Cagliari Tre spicchi nella guida 2022. Due spicchi per Sa Scolla con sede anche a Baradili e uno spicchio per Sa Prentza di Seneghe La pizzeria Framento di Cagliari, dello chef oristanese ...