“Le Iene” | la puntata in onda stasera 12 ottobre avrà come protagonista Rocio Munoz Morales

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo appuntamento con “Le12su Italia 1, condotto da Nicola Savino, la Gialappa’s Band eper una sera alla conduzione dello show sarà Rocío Muñozche commenta con queste parole: “Io Iena? Chi lo avrebbe mai detto. Sono sempre stata una fan del programma ed ora che affiancherò Nicola Savino alla conduzione per me è un piccolo sogno che si realizza. Ho sempre ammirato la leggerezza dell’intrattenimento unita alla professionalità con la quale Leci hanno fatto conoscere storie di ingiustizie e truffe ai danni dei più deboli, inchieste a cui nessuno altrimenti avrebbe dato voce. Sono davvero emozionata di entrare in questa squadra meravigliosa, anche se per una sola sera. Sarò sinceramente me stessa e farò di tutto per divertimi e ...