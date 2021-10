Le cartelle esattoriali ricevute dal 1° settembre 2021 potranno essere saldate entro i 150 giorni successivi dalla data di notifica

Advertising

sebmes : Ma quei «120 milioni di cartelle esattoriali» di cui periodicamente Salvini pretende il congelamento o la rottamazi… - wam_the : Cartelle esattoriali, più tempo per pagarle - giorgio757 : RT @Antonio98854326: Dniele Franco non ha nulla di Franco e nulla di regalato il saldo straccio va bene a chi di soldi ne ha e quelli che… - Antonio98854326 : Dniele Franco non ha nulla di Franco e nulla di regalato il saldo straccio va bene a chi di soldi ne ha e quelli c… - wacardon74 : @Adnkronos Il governo dei migliori ama fare la rottamazione delle cartelle esattoriali che paghiamo sempre noi con… -

Ultime Notizie dalla rete : cartelle esattoriali

Circa quattro - cinque mesi di tempo per pagare learrivate ai contribuenti non in regola con il fisco a partire dallo scorso 1° settembre . Sarebbe questa l'intenzione del governo Draghi, che potrebbe inserire la diluzione dei ...Potrebbero contenere, multe stradali o atti giudiziari. Perciò, ti domandi: la notifica al vecchio indirizzo di residenza è valida? La notifica serve a far avere al destinatario ...Circa quattro-cinque mesi di tempo per pagare le cartelle esattoriali arrivate ai contribuenti non in regola con il fisco a partire dallo scorso 1° settembre. Sarebbe questa l'intenzione ...Altri 5 mesi per pagamenti notifiche post sospensione invii (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,12 ott- Nel documento figurano 20 impegni per l'Esecutivo. Tra questi figurano, per quanto riguarda il ...