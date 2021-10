Lazio | sfuriata di Lotito alla squadra | il presidente vuole un cambio di rotta

Advertising

capuanogio : ?? Sfuriata di #Lotito nello spogliatoio della #Lazio, mercoledì scorso alla ripresa degli allenamenti. Il presiden… - CalcioNews24 : Il retroscena sulla sfuriata di #Lotito alla squadra dopo il k.o. col Bologna - AndreaLazzer : RT @capuanogio: ?? Sfuriata di #Lotito nello spogliatoio della #Lazio, mercoledì scorso alla ripresa degli allenamenti. Il presidente ha ch… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ?? Sfuriata di #Lotito nello spogliatoio della #Lazio, mercoledì scorso alla ripresa degli allenamenti. Il presidente ha ch… - LazioNews_24 : Ultimissime #Lazio: la sfuriata di #Lotito, #Immobile recuperato per l’#Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio sfuriata

Calcio News 24

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il presidente dellaClaudio Lotito avrebbe strigliato duramente la squadra: i dettagli Claudio Lotito ha detto basta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta un clamoroso retroscena sul presidente ...Le ragazze di Matteo Urbinati bissano il successo all'esordio contro la, travolgendo l'altro ... immediatamente ripreso da Lorenzo Lazzari per i Titani, che subiscono labiancorossa a ...Claudio Lotito si è sfogato negli spogliatoi della Lazio a Formello, il presidente è deluso dall'attuale atteggiamento della squadra.Calciomercato Lazio, Lotito ha congelato i rinnovi di contratto: l’unico quasi certo della conferma è Pepe Reina Non solo la sfuriata a Formello, ma anche provvedimenti seri in merito ai rinnovi di co ...