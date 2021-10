Lazio | Michetti | «Nuovo stadio? Lo vorrei al Flaminio»

Leggi su footdata

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le parole del candidato sindaco di Roma Enricoriguardo la questione degli stadi di proprietà dei due club capitolini. Da settimane ormai la Roma ha soppresso il progetto Tor di Valle, mentre laè tornata a reclamare a gran voce lo: in tal senso la promessa dinon scontenterebbe nessuno. «Appena insediato aprirò una conferenza di servizi che se non ravviserà problematiche darà ai due progetti la pubblica utilità entro i primi 100 giorni della consiliatura. Per la Roma credo che Ostiense sia la soluzione migliore, trovo adatte sia l’area del Gazometro che quella degli ex Mercati Generali. Per lavedo ilcome soluzione naturale».