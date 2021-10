Lavoro, in 5 milioni senza Green Pass: verso un nuovo decreto (Di martedì 12 ottobre 2021) In Italia ci sono fra i 4 e i 5 milioni di lavoratori senza vaccino anti Coronavirus. Queste le cifre fornite dalla Fondazione Gimbe, l’ente indipendente di monitoraggio della pandemia. Si tratta di una questione dirimente perché fra tre giorni, da venerdì 15 ottobre, avere con sé il Green Pass che certifica la vaccinazione avvenuta sarà obbligatorio in tutti i luoghi di Lavoro. Non si esclude che nelle prossime ore il premier Mario Draghi firmi un nuovo Dpcm sulle modalità dei controlli per i possessori del lasciaPassare. senza Pass tampone ogni 2 giorni Per enti e aziende diventerà indispensabile gestire un’adeguata organizzazione di verifica dei test anti Covid. Anche e soprattutto per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 ottobre 2021) In Italia ci sono fra i 4 e i 5di lavoratorivaccino anti Coronavirus. Queste le cifre fornite dalla Fondazione Gimbe, l’ente indipendente di monitoraggio della pandemia. Si tratta di una questione dirimente perché fra tre giorni, da venerdì 15 ottobre, avere con sé ilche certifica la vaccinazione avvenuta sarà obbligatorio in tutti i luoghi di. Non si esclude che nelle prossime ore il premier Mario Draghi firmi unDpcm sulle modalità dei controlli per i possessori del lasciaare.tampone ogni 2 giorni Per enti e aziende diventerà indispensabile gestire un’adeguata organizzazione di verifica dei test anti Covid. Anche e soprattutto per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde ...

