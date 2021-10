Lavori sulle scogliere di Passo della Sentinella: scatta il divieto di navigazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Ostia – Dall’11 ottobre e per 150 giorni consecutivi, le scogliere emerse di Passo della Sentinella, nel comune di Fiumicino, saranno interessate da Lavori di manutenzione e sistemazione. Le operazioni prevedono l’apporto di materiale lapideo che sarà trasportato con autocarri in prossimità delle scogliere da rifiorire e posizionato in opera con impiego di mezzi terrestri. Nello specchio acqueo antistante è vietato: a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale; b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; c) svolgere attività di pesca di qualunque natura; d) svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei Lavori, che non siano state espressamente autorizzate. CLICCA QUI PER LEGGERE ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Ostia – Dall’11 ottobre e per 150 giorni consecutivi, leemerse di, nel comune di Fiumicino, saranno interessate dadi manutenzione e sistemazione. Le operazioni prevedono l’apporto di materiale lapideo che sarà trasportato con autocarri in prossimità delleda rifiorire e posizionato in opera con impiego di mezzi terrestri. Nello specchio acqueo antistante è vietato: a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale; b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; c) svolgere attività di pesca di qualunque natura; d) svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei, che non siano state espressamente autorizzate. CLICCA QUI PER LEGGERE ...

