Laura Pausini sulle riaperture: “Unici artisti senza possibilità di tornare al nostro lavoro” (Di martedì 12 ottobre 2021) Cinema e teatri tornano alla capienza del 100% ma la strada è ancora lunga per palasport e stadi. sui social risuonano le parole di Laura Pausini sulle riaperture. In una storia su Instagram, la cantante denuncia la sua situazione e quella di tanti artisti italiani impossibilitati a tornare sul palco a causa delle restrizioni che riguardano gli eventi organizzati nei palazzetti dello sport e negli stadi. “In questi giorni nei quali si dedica ampia visibilità mediatica alla riapertura degli spazi dedicati alla cultura, mi sono resa conto di quanto ancora poco si conosca del nostro mestiere”, scrive Laura Pausini sulle riaperture, e ricorda che cinema e teatri stanno riaprendo con capienza al 100%. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Cinema e teatri tornano alla capienza del 100% ma la strada è ancora lunga per palasport e stadi. sui social risuonano le parole di. In una storia su Instagram, la cantante denuncia la sua situazione e quella di tantiitaliani impossibilitati asul palco a causa delle restrizioni che riguardano gli eventi organizzati nei palazzetti dello sport e negli stadi. “In questi giorni nei quali si dedica ampia visibilità mediatica alla riapertura degli spazi dedicati alla cultura, mi sono resa conto di quanto ancora poco si conosca delmestiere”, scrive, e ricorda che cinema e teatri stanno riaprendo con capienza al 100%. ...

