Latina | inaugurata la caserma per le vittime di violenze domestica | ecco dove chiedere aiuto ed essere ascoltati

(Di martedì 12 ottobre 2021) Per tutelare le donnedidomestiche l’Arma dei Carabinieri diha inaugurato una sala dedicata all’ascolto e all’accoglienza di queste ultime. Il tutto è stato fortemente voluto dal Comandante provinciale Colonnello Lorenzo D’Aloia, che ha delineato un percorso specifico e privilegiato per chi necessita soccorso. Tutte quelle persone vulnerabili che hanno bisogno dio denunciarefamiliari potranno recarsi, dal 21 settembre scorso, presso ladei Carabinieri Vittoriano Cimmarrusti. Terracina, perseguita l’ex compagna nonostante il divieto: arrestato 57enne Proprio ieri notte, a Terracina i militari hanno dato atto alla richiesta di aggravamento per porre agli arresti domiciliari un 57enne del posto. L’uomo ...

LATINA – E' stato inaugurato il Latina Checkpoint, uno spazio dove si farà prevenzione attiva sulle malattie sessualmente trasmesse con test rapidi anonimi e gratuiti per Hiv, sifilide ed epatite C. IL SERVIZIO È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri Latina Check Point, centro dedicato alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Nei locali di via Legnano 83, a Latina, volontari..